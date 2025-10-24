Чернышенко: санкции ЕС не окажут существенного влияния на туризм в России

Санкции Евросоюза из нового, 19-го, пакета не окажут существенного воздействия на туризм в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что туристы из стран ЕС составляют не более 6% от общего числа

«Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов, организованных туристов практически нет, исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут», — подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что Евросоюз вводит санкции не против России, а против собственных граждан.

Евросоюз официально запретил европейским компаниям предоставлять любые туристические услуги, связанные с Россией. Власти напоминают, что основная масса иностранных туристов в России сейчас — это гости из стран Азии, ближнего зарубежья и других регионов, на которые европейские санкции не распространяются. Чернышенко также уточнил, что европейские туроператоры остановили работу с Россией еще в 2022 году, и такое санкционное решение служит лишь технической формальностью. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 24 октября заявила о вступлении в силу 19-го пакета антироссийских санкций. В него, наряду с мерами в отношении энергетики, финансов и экспорта, впервые официально включили запрет услуг по организации туризма для России.