Украину ждет ошеломляющий ответ не только на поставки Tomahawk, но и на дальнобойные удары

Песков назвал исчерпывающим заявление Путина об ответе на удары «Томагавками» Фото: U.S. Navyderivative work: The High Fin Sperm Whale / Public domain

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о «серьезном» ответе на попытки ударов по территории России дальнобойным оружием являются красноречивыми и исчерпывающими и не требуют дополнительных разъяснений. Об этом он сообщил на конференц-колле с журналистами.

«Вы только неправильно сказали, не на поставки, а на попытки осуществления ударов по территории России дальнобойным оружием. Заявление настолько красноречиво и исчерпывающе, что здесь нечего разъяснять», — отметил Песков, отвечая на просьбу уточнить заявление президента. Передает информацию корреспондент URA.RU.