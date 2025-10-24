Украину ждет ошеломляющий ответ не только на поставки Tomahawk, но и на дальнобойные удары
Песков назвал исчерпывающим заявление Путина об ответе на удары «Томагавками»
Фото: U.S. Navyderivative work: The High Fin Sperm Whale / Public domain
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о «серьезном» ответе на попытки ударов по территории России дальнобойным оружием являются красноречивыми и исчерпывающими и не требуют дополнительных разъяснений. Об этом он сообщил на конференц-колле с журналистами.
«Вы только неправильно сказали, не на поставки, а на попытки осуществления ударов по территории России дальнобойным оружием. Заявление настолько красноречиво и исчерпывающе, что здесь нечего разъяснять», — отметил Песков, отвечая на просьбу уточнить заявление президента. Передает информацию корреспондент URA.RU.
Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что применение по территории России дальнобойных ракет, таких как американские Tomahawk, приведет к крайне серьезным последствиям. Его заявления стали ответом на обсуждение поставок западного вооружения Украине и вызвали широкий резонанс в мире, в том числе опасения западных политиков относительно возможной эскалации конфликта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.