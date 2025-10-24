Погиб житель Луганска, пнувший заминированную колонку с песней украинской группы «Океан Эльзы»
Врачи сутки боролись за жизнь пострадавшего, отметила Пащенко
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Луганске умер мужчина, пнувший заминированную блютус-колонку, из которой играла украинская группа «Океан Эльзы». Об этом сообщили в правительстве ЛНР, ссылаясь на заявление министра здравоохранения республики Наталии Пащенко.
«К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался, не приходя в сознание», — сказала Пащенко. Ее слова опубликованы в telegram-канале правительства ЛНР. Министр отметила, что жена погибшего по-прежнему не может прийти в себя от произошедшего.
Происшествие случилось вблизи здания городской администрации. Неизвестный оставил устройство на улице Черноморской, где транслировалась музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих ударил по колонке ногой, после чего произошел взрыв, поскольку устройство было заминировано.
В результате мужчине оторвало ногу. Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь до прибытия бригады скорой помощи. Следствие квалифицировало инцидент, произошедший в Артемовском районе Луганска, как террористический акт.
