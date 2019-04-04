Губернатор Текслер выступил за возвращение прямых выборов в Челябинской области

Алексей Текслер поставил под вопрос пользу реформы местного самоуправления в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер выступил за возврат к прямым выборам в Челябинской области на уровне глав и представительных органов муниципалитетов. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

«Я сторонник прямых выборов. Это практика правильная и, рано или поздно, мы к ней придем. Причем не только глав», — ответил Текслер на вопрос журналиста. В том числе новый глава региона отдельно остановился на схеме формирования гордумы областного центра, состав которой избирается из 170 депутатов районных советов.

«Меня эта система несколько удивила, я пока такой не встречал. С одной стороны, на одного депутата в районе приходится 2,5-4 тысячи избирателей против прежних 25 тысяч. Вроде как ближе к народу. С другой стороны, размывается ответственность, и люди не голосуют за тех депутатов, которые непосредственно попадают в гордуму», — пояснил губернатор.

При этом, по его словам, все это теоретические рассуждения. Избирательный цикл завершается, такая модель работала с 2014 года — а в сентябре Челябинск ждут новые выборы. «Но никто не назвал реальных положительных результатов. Я попросил такие данные подобрать и провести соцопрос среди горожан. Если я увижу, что практика не дает планируемого результата — мы эту практику изменим», — резюмировал Алексей Текслер.