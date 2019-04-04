Названы самые безопасные марки филе минтая

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 12:37
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Рыбу исследовали по 35 показателямФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Роскачества проверили самые популярные российские торговые марки филе минтая. Результаты организация опубликовала на своем сайте.

Эксперты исследовали 15 брендов, из которых 14 отечественных и один китайский. Рыбу проверили по 35 показателям качества и безопасности. Возникли замечания у сотрудников Роскачества к содержанию белка — у Fish House, Borealis и «Рыбного года» оно не соответствовало заявленным показателям. Продукцию этих марок также уличили в расхождениях по массе нетто. В филе рыбы Fish House, Maridel, «Вкус Вилл», «Атлантика» и «Штурман КФ» специалисты нашли кости.

Ни в одном образце эксперты не обнаружили токсичных элементов или паразитов. Цвет продукции тоже их полностью устроил. Лучшей признали филе торговых марок Polar и «Океанрыбфлот», пишет «Газета Кемерова».

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