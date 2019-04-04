В ближайшее воскресенье, когда горожане выйдут к Октябрьской площади обнять сквер на месте будущего храма Святой Екатерины, «URA.RU» организует видеотрансляцию этой события на своем сайте. Если вы хотели пойти в центр города, но не сможете — не переживайте: все самое интересное можно будет увидеть, «не вставая с дивана», на экране компьютера или телефона.
Комментировать происходящее возле театра драмы будет легенда свердловской журналистики — ведущий новостей 9 ½ и руководитель «Телевизионного агентства Урала „Иннокентий Шеремет. ‚Это будет супершоу: ничего подобного не было со времен его дебатов с главным монархистом России Антоном Баковым на губернаторских выборах 2013 года‘, — заявил шеф-редактор ‚URA.RU‘ Иван Некрасов.
По его словам, наблюдать за действом с помощью видеотрансляции будет даже интереснее, чем находясь на улице: благодаря камерам можно будет увидеть происходящее в сквере с разных сторон и ракурсов. А звездный ведущий будет опознавать известных горожан, комментировать происходящее в свойственной ему манере (не стесняясь в выражениях) и не даст скучать в паузах.
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Редакция «URA.RU»