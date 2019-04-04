МИД назвал «политически окрашенным» доклад о выборах на Украине

Доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о выборах на Украине верно перечисляет нарушения, но является политически окрашенным. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Видно, что при всех претензиях на объективность доклад был политически окрашен», — сказал РИА «Новости» Грушко. «Что касается фактологической части, там все отмечено правильно», — добавил он. Нарушения, допущенные Украиной на выборах, дипломат назвал «вопиющими». Речь в том числе шла о недопуске на избирательные участки жителей Донбасса и российских наблюдателей.
Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Лидером голосования оказался комик Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов. Он почти вдвое обогнал ближайшего конкурента — действующего главу государства Петра Порошенко, напоминает «Национальная служба новостей». Второй тур выборов назначен на 21 апреля.