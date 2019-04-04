Силовики обыскивают офис депутата гордумы Челябинска

Над Станиславом Новичихиным сгущаются тучи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики проводят обыск в офисе предприятия депутата городской думы Челябинска Станислава Новичихина. Об этом сообщил собственный источник «URA.RU».

«Обыски проходят в офисе „Первой транспортной корпорации“ Новичихина по адресу Валдайская, 17. Работают сотрудники челябинского УФСБ и полиции», — пояснил собеседник.

«Поводом стала закупка в 2015 году МУП „ЧАТ“ у возглавляемого Новичихиным ООО „Мегаавто“ микроавтобусов. По данным Контрольно-счетной палаты Челябинска, сделка нанесла муниципальному предприятию ущерб 3,8 млн рублей. Автобусы были проданы с нарушением антимонопольного законодательства, по завышенной на 2,3 млн цене», — добавил также источник.

Как уже писало «URA.RU», Станислав Новичихин в гордуме курирует вопросы общественного транспорта и считается одним из главных игроков на рынке транспортных перевозок Южного Урала. ООО «Первая транспортная корпорация» фигурировала в недавнем скандале с автобусными перевозками в Челябинске, спровоцировавшем проверку контрольно-счетной палаты города. Материалы ее были переданы в прокуратуру, где сочли их достаточными для возбуждения уголовного дела о выводе денег из муниципального транспортного предприятия.

Сам Станислав Новичихин не ответил на телефонный звонок. В пресс-службе УФСБ подтвердили информацию, в ГУ МВД по Челябинской области взяли паузу для уточнения.