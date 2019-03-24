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Транспортников в Челябинске подозревают в крупном мошенничестве

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 14:35
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Вручение новых автобусов OOO «Общественный городской транспорт». Челябинск, холод дмитрий
Речь идет о муниципальном ООО «Общественный городской транспорт»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества в сфере муниципального транспорта города. Это информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — Проводится комплекс мероприятий для установления лиц причастных к данному преступлению». Речь идет о муниципальном ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), обслуживающем автобусные перевозки и частном ООО «Первая гильдия+».

Материалы в управление МВД по городу Челябинск передал прокурор Челябинска Роман Самойлов. Поводом послужили материалы проверки Контрольно-счетной палаты, установившей факт вывода денег из муниципального ООО в коммерческую фирму. Как говорилось в документах палаты, ООО «Первая гильдия+» по завышенным ценам ремонтировало городские автобусы. А частный транспорт ОГТ, наоборот, взяло в аренду и бесплатно отремонтировало муниципальное предприятие. Кроме того, имущество ОГТ использовали частные фирмы без оформления документов.

Учредителем ООО «Первая гильдия+» является замдиректора ОГТ Рустам Тимуршин, ставший фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Руководит ООО «Общественный городской транспорт» депутат гордумы Челябинска Дмитрий Холод.

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