Транспортников в Челябинске подозревают в крупном мошенничестве

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества в сфере муниципального транспорта города. Это информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Уголовное дело возбуждено по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — Проводится комплекс мероприятий для установления лиц причастных к данному преступлению». Речь идет о муниципальном ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), обслуживающем автобусные перевозки и частном ООО «Первая гильдия+».
Материалы в управление МВД по городу Челябинск передал прокурор Челябинска Роман Самойлов. Поводом послужили материалы проверки Контрольно-счетной палаты, установившей факт вывода денег из муниципального ООО в коммерческую фирму. Как говорилось в документах палаты, ООО «Первая гильдия+» по завышенным ценам ремонтировало городские автобусы. А частный транспорт ОГТ, наоборот, взяло в аренду и бесплатно отремонтировало муниципальное предприятие. Кроме того, имущество ОГТ использовали частные фирмы без оформления документов.
Учредителем ООО «Первая гильдия+» является замдиректора ОГТ Рустам Тимуршин, ставший фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Руководит ООО «Общественный городской транспорт» депутат гордумы Челябинска Дмитрий Холод.