Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

Рекордное число россиян выразили желание уехать из страны при первой возможности. Данные опроса граждан публикует компания Gallup.
В 2018 году респондентам задавали вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?» Положительно на это ответили 20% опрошенных. Это рекордный показатель с 2007 года. В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян, а в 2014-м — лишь 7%.
Возраст большинства потенциальных мигрантов составил 15-29 лет. Среди наиболее предпочитаемых стран оказались государства Евросоюза (Германия, Испания, Франция), США, Япония и Канада.