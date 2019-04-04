Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 14:37
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Эмигрировать планирует рекордное число гражданФото: depositphotos.com © URA.RU

Рекордное число россиян выразили желание уехать из страны при первой возможности. Данные опроса граждан публикует компания Gallup.

В 2018 году респондентам задавали вопрос: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?» Положительно на это ответили 20% опрошенных. Это рекордный показатель с 2007 года. В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян, а в 2014-м — лишь 7%.

Возраст большинства потенциальных мигрантов составил 15-29 лет. Среди наиболее предпочитаемых стран оказались государства Евросоюза (Германия, Испания, Франция), США, Япония и Канада.

Фото: gallup.com
Фото: gallup.com

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