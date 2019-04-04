«Таганскому ряду» в Екатеринбурге грозит закрытие после попадания в черный список ЦБ

в 2010-х годах в «Таганском ряду» прошла целая серия рейдов силовиков Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Попадание рынка «Таганский ряд» в черный список Центрального банка РФ грозит бизнесу серьезными проблемами, уверены эксперты. Новые федеральные требования к «уральскому черкизону» могут привести даже к закрытию торговой площадки, что отразится и на свердловской политике.

Накануне «Интерфакс» сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Поводом для такого решения стало письмо председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. В нем она раскрыла возможную схему оплаты и легализации «серого импорта». Среди рынков, чьи арендаторы могли использовать нелегальный механизм ухода от налогов, Набиуллина назвала ряд крупных московских рынков, а также екатеринбургский «Таганский ряд».

Уральский экономист Константин Селянин в беседе с «URA.RU» сказал, что рынки генерируют большой поток наличных денег, которые, действительно, позволяют скрывать выручку и прибыль. Рано или поздно это должно было привлечь внимание властей, считает собеседник агентства.

«Для „Таганского ряда“ это чревато многочисленными проверками. Да, вероятно будут выявлены нарушения среди арендаторов. Но я с пониманием отношусь к позиции бизнеса. Сегодня предпринимателей ставят перед выбором: заплатить налог и попрощаться со своим делом или найти способ уйти от платежа и сохранить бизнес», — отметил Селянин.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков в беседе с «URA.RU» добавил, что попадание «Таганского ряда» в письмо Набиуллиной угрожает рынку закрытием.

Депутат свердловского заксобрания Анатолий Никифоров — директор «Таганского ряда» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«У „Таганского ряда“ есть вариант полностью обелиться, заставить всех торговцев перейти на онлайн-кассы и тому подобное. Но суть проблемы в том, что на рынке очень большой объем наличных денег. И есть некий вариант, что рентабельность торговцев создается путем того, что они работают в серой налоговой зоне. Но, я думаю, владельцы рынка постараются спасти бизнес. Его закрытие — это сильное политическое решение», — объяснил «URA.RU» Русаков.

Отметим, в свердловской политике присутствует ряд представителей «Таганского ряда». Среди них, например, вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, депутат свердловского заксобрания, директор «Таганского ряда» Анатолий Никифоров.

В пресс-службе «Таганского ряда» попросили «URA.RU» дать паузу в 10 минут для комментария, но ответ не поступил в течении 2,5 часа. На сайте рыночного комплекса говорится, что «Таганский ряд» — один из крупнейших налогоплательщиков в Свердловской области: «Свыше 150 млн рублей налогов, выплачиваемых в бюджеты всех уровней». Дозвониться до Анатолия Никифорова оперативно не удалось.

Отметим, кроме «Таганского ряда», в письме Набиуллиной был отмечен еще один екатеринбургский рынок — «Новомосковский».