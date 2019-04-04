В тюменском отделении Общероссийского народного фронта ротации. Евгений Семеняко покинул пост сопредседателя организации, а Роману Чуйко было предложено стать главой исполкома. Об этом было объявлено 4 апреля на региональной конференции «фронтовиков», передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Вместо Евгения Семеняко новым сопредседателем тюменского ОНФ стала олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова, которая осенью прошлого года победила на выборах в гордуму Тюмени, но сдала мандат. «Выборы в гордуму показали, что народ мне доверяет, поэтому я готова приступить к работе в ОНФ», — заметила Луиза Носкова на конференции.
В разговоре с «URA.RU» Евгений Семеняко ранее сообщал, что должность сопредседателя не дает ничего, кроме огромного объема работы. Он был готов оставить работу, если появится достойный кандидат. Считает ли он достойным кандидатом Носкову, Семеняко пока не сообщил.
Главой исполкома тюменского ОНФ, как и прогнозировало «URA.RU», было предложено стать Роману Чуйко. Кандидата собравшимся представил руководитель федерального исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Зал отреагировал на кандидатуру положительно. Сам Чуйко заметил, что эта должность ему интересна. Теперь кандидатуру Чуйко должны утвердить в Москве в течение двух недель.
Ранее, напомним, главой тюменского исполкома ОНФ был Александр Заболотских. Он занимал пост с момента образования регионального штаба в 2014 году, но покинул должность в конце 2018 года.