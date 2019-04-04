Алексею Текслеру предложили бесплатный, но не слишком соблазнительный вариант решения жилищного вопроса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец Александр Комиссаров в видеообращении к новому губернатору Южного Урала Алексею Текслеру предложил ему квартиру в своем разваливающемся доме. Переписка с городскими властями, которую несколько лет вел мужчина, закончилась его обещанием бросить кусок рухнувшей с потолка штукатурки в мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

«Дарю любую свободную квартиру в нашем бараке по улице Сталеваров 86 врио губернатора Текслеру Алексею. Чтоб он пожил среди обычных граждан, походил в наши общие душевые и туалеты, — произносит на камеру челябинец.

«Войну» с администрацией Челябинска за расселение ветхоаварийного барака Александр Комиссаров ведет с момента прихода к власти экс-губернатора Бориса Дубровского. В 2015 году мэр города Евгений Тефтелев пообещал построить для жильцов новый дом, однако этого не произошло.

С тех пор злосчастный барак и его «близнец» под номером 86а неоднократно мелькали в различных видеороликах о коммунальных неурядицах столицы Южного Урала, Евгений Тефтелев сменил кресло мэра на кабинет вице-губернатора, а президент поменял главу региона.

«Сейчас Комиссаров не живет в этой квартире, так что его семье ничего не угрожает. С предложенной ему согласно заключению оценщиков компенсацией он не согласился, требуя на 400 тыс. рублей больше. Спор решается в суде, причем у наших юристов есть основания полагать, что Комиссаров представил туда поддельные документы», — прокомментировали «URA.RU» ситуацию в администрации Челябинска.