03 апреля 2019

На Урале обрушилось здание котельной. ВИДЕО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 16:59
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«Металлургмаш». Магнитогорск, развалины, кирпичи
Обломки кирпичей засыпали машиныФото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Новоасбест Свердловской области обрушилось здание котельной. При этом обломками кирпичей повреждены припаркованные машины. Видеозапись обрушения котельной прислали в «URA.RU» читатели.

«В Новоасбесте рушится здание котельной. На ремонт требуется не менее 10 миллионов рублей. Старая паровая производственная котельная глубоко убыточна, оборудование на грани аварии. Новая обойдется в пределах 20 миллионов. При этом планируют ремонт старой. Зачем?», — сказано в сопровождающем письме.

Редакция «URA.RU» не смогла дозвониться до администрации Новоасбеста. «Информация о происшествии в МЧС не поступала. По нашим данным сейчас котельная работает в штатном режиме. Для выяснения ситуации мы направили на место происшествия оперативную группу», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

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