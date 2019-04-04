В поселке Новоасбест Свердловской области обрушилось здание котельной. При этом обломками кирпичей повреждены припаркованные машины. Видеозапись обрушения котельной прислали в «URA.RU» читатели.
«В Новоасбесте рушится здание котельной. На ремонт требуется не менее 10 миллионов рублей. Старая паровая производственная котельная глубоко убыточна, оборудование на грани аварии. Новая обойдется в пределах 20 миллионов. При этом планируют ремонт старой. Зачем?», — сказано в сопровождающем письме.
Редакция «URA.RU» не смогла дозвониться до администрации Новоасбеста. «Информация о происшествии в МЧС не поступала. По нашим данным сейчас котельная работает в штатном режиме. Для выяснения ситуации мы направили на место происшествия оперативную группу», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.