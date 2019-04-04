На Ямале завели уголовное дело из-за крушения судна в Карском море

В акватории Карского моря опрокинулось несамоходное судно «Баржа-2». По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе уральского управления СКР на транспорте.
По данным ведомства, инцидент произошел в 09:50 31 октября 2018 года в Байдарацкой губе Карского моря. Баржу перемещали при помощи буксира в мороз и во время шторма. В итоге судно перевернулось вверх днищем, а металлолом, который находился на борту, затонул. Сумма ущерба в результате происшествия составила более одного миллиона рублей.
«В настоящее время следственными органами Уральского следственного управления на транспорте назначена и проводится судоводительская экспертиза, допрашиваются свидетели и потерпевшие, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.
Байдарацкая губа является одним из крупнейших заливов Карского моря, в его юго-западной части. Она располагается между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал.