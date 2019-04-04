Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Алексей Кравченко поделился воспоминаниями о работе с ушедшим режиссером Георгием Данелией. С его смертью Россия потеряла великого человека, заявил театрал корреспонденту «URA.RU».
«Могу вспомнить о Данелии только хорошее: он был строгим и справедливым. Россия потеряла талантливого человека: ушел большой режиссер с большой буквы „р“. Выражаю соболезнования всем его близким и родственникам», — пояснил Кравченко информагентству.
Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Кинорежиссер умер после продолжительной болезни: в феврале он попал в одну из московских больниц из-за воспаления легких, и позже его пришлось вводить в искусственную кому.
Алексей Кравченко играл одну из главных ролей в фильме «Фортуна», снятым Данелией. Также режиссера прославили такие работы, как «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» и многие другие.