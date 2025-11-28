Туск: Польша запустила в космос первые спутники

Польша разработала собственные спутники Фото: Роскосмос

C Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена ракета-носитель Falcon 9, на борту которой находились первые польские искусственные спутники Земли. Среди них — военный спутник Micro SAR и спутники программы PIAST. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Полетели! Польские спутники: военный Micro SAR и спутники программы PIAST, запущенные в космос ракетой Falcon 9. Для него это всего 500 километров. Для Польши — гигантский прыжок в будущее!» — написал Дональд Туск на платформе Х.

Военный спутник относится к разведывательным аппаратам и использует радар с синтезированной апертурой, который позволяет увеличить виртуальный размер антенны за счет передачи и приема зондирующих сигналов. Контракт на поставку Войску польскому трех таких спутников был подписан в мае.

