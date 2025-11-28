Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Туск: Польша запустила в космос первые спутники

29 ноября 2025 в 02:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Польша разработала собственные спутники

Польша разработала собственные спутники

Фото: Роскосмос

C Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена ракета-носитель Falcon 9, на борту которой находились первые польские искусственные спутники Земли. Среди них — военный спутник Micro SAR и спутники программы PIAST. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Полетели! Польские спутники: военный Micro SAR и спутники программы PIAST, запущенные в космос ракетой Falcon 9. Для него это всего 500 километров. Для Польши — гигантский прыжок в будущее!» — написал Дональд Туск на платформе Х.

Военный спутник относится к разведывательным аппаратам и использует радар с синтезированной апертурой, который позволяет увеличить виртуальный размер антенны за счет передачи и приема зондирующих сигналов. Контракт на поставку Войску польскому трех таких спутников был подписан в мае.

Продолжение после рекламы

В рамках миссии, помимо польского спутника MikroSAR производства польско-финской компании ICEYE, группировки из трех спутников PIAST и наноспутника вроцлавской компании SatRev, планируется вывести на орбиту еще более сотни спутников — всего 140 единиц полезной нагрузки. Ракета была запущена в 10:44 по времени Калифорнии (19:44 по польскому времени).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал