Слезы жюри и неожиданный финал: кто победил в шоу «Ну-ка, все вместе»

Филипп Киркоров стал приглашенным членом жюри в финале Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

28 ноября на канале «Россия-1» вышел финал 7 сезона шоу «Ну-ка, все вместе». По итогам строгого отбора и невероятных баталий в сотне в финал вышли самые лучшие вокалисты. О том, как выступили финалисты и кто забрал главный приз, — в материале URA.RU.

Правила шоу «Ну-ка, все вместе»

В каждой программе соревнуются восемь участников, которые исполняют разножанровые песни. Их задача — поднять все 100 членов жюри во время песни. Чем больше членов жюри поддержит того или иного конкурсанта, тем больше баллов он наберет. В финал проходят по два участника из каждого эпизода. Победитель шоу получает 5 млн рублей.

Кто в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев - один из 100 членов жури шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В шоу «Ну-ка, все вместе!» жюри представлено 100 человек. Среди членов жюри в финале седьмого сезона — Арсений Бородин, Ирина Ортман, Этери Бериашвили, Акула, Настя Крайнова, Олеся Евстигнеева, Олег Влади, Ирина Олифер, Алина Яровая, Нодар Ревия, Давид Виннер, Николай Ерохин, Григорий Юрченко, Жан Милимеров, Андрей Солод и другие специалисты в области музыки.

В качестве приглашенной звезды в финале появился Филипп Киркоров. Он спел хит 2025 года «Одинокая нежная» и занял место в жюри.

Кто из участников вошел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

По результатам тщательного отбора в финальную стадию конкурса пробились 10 вокалистов. Среди них — Илья Булыгин (Воронеж), Артур Аржаков (Новосибирск), Элина Пан (Норильск), Ксения Коробкова (Москва), Варвара Ступина и Анастасия Иванова (Санкт-Петербург), Александр Лим (Казахстан), Пере Джейсон (Нигерия). Кроме того, благодаря решению лидера сотни Сергея Лазарева в финал попали Надежда Самкова (Красноярск) и Айбек Бакытбеков (Бишкек).

Как выступили финалисты шоу «Ну-ка, все вместе!»

Варвара Ступина — «Розовый фламинго»

Участница из Санкт-Петербурга Варвара Ступина вышла на сцену с песней Алены Свиридовой. Артистка показала красивый вокал, но сразить членов жюри не смогла. Переговариваясь между собой, они отмечали, что песня поучилась жалобной, без энергии. «Этот „Розовый фламинго“ надо было петь ей совершенно по-другому», — обсуждали они. Варваре поставили 81 балл.

Илья Булыгин — «До предела»

Илья Булыгин дошел до финала шоу Фото: Instagram / ilia.byligin (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участник из Воронежа Илья Булыгин исполнил песню Валерии и Максима Фадеева «До предела». После его выступления зал скандировал: «Молодец». Однако не все члены жюри были с ними солидарны.

Недоволен выступлением остался борец вольного стиля и певец Торнике Квитатиани. Ему в этом выступлении не хватило кульминации. «Для меня песня — это рассказ. Для меня не было рассказа, не было кульминации», — заявил Квитатиани.

Не оценил песню и Филипп Киркоров. Он отметил, что эта песня не является конкурсной, и исполнение Булыгина его не тронуло. Однако, несмотря на критику, участник получил 95 баллов.

Элина Пан — «Поздно»

Элина Пан из Норильска спела песню Натальи Подольской. Члены жюри и после этого номера выступили с критикой. Обсуждая между собой, некоторые из них заявили, что это исполнение было больше похоже на крик, чем на вокал.

Педагог по вокалу Владимир Коробко заявил, что это выступление было слишком эмоциональное. «Понимаете, тут такой случай: прекрасная вокалистка, но слишком много эмоций! Очень много. Это выражается в тембре», — заявил он. Дина набрала 77 баллов.

Пере Джэйсон — «One night only»

Пере Джэйсон из Нигерии выступил с песней Дженнифер Хадсон. Еще перед его выходом на сцену жюри заявили, что в этот раз ждут от Пере что-то оригинальное, не похожее на предыдущие его выступления. Джэйсон исполнил песню в привычной для себя манере.

Сергей Лазарев отметил, что в финале Пере не нужно было петь фальцетом. Из-за такой манеры пения он не прозвучал достаточно убедительно для финалиста. Пере занял место в тройке, получив 92 балла.

Надежда Самкова — Mambo

В ходе выступления Надежда Самкова из Красноярска исполнила композицию из кинофильма «Тайна инков», который вышел в 1954 году. За выступление она получила 96 голосов. Давид Виннер выразил бурный восторг и вручил исполнительнице роскошный букет. По итогам голосования Надежда Самкова возглавила тройку лидеров, в то время как Варвара Ступина покинула проект.

Айбек Бакытбеков — «Молитва»

В предыдущем выпуске Айбек Бакытбеков испытывал проблемы с голосом из-за болезни, что негативно повлияло на его выступление в баттле. В результате он потерпел поражение и должен был выйти из проекта. Однако Сергей Лазарев принял решение допустить его к участию в финале.

В своем выступлении Айбек исполнил композицию «Молитва» группы Smash!! и получил 93 голоса. По мнению Сергея Лазарева, исполнение Айбека оказалось даже лучше, чем у группы.

Александр Лим — Hallelujah

Александр Лим из Казахстана спел песню Леонарда Коэна Hallelujah. Члены жюри довольно настороженно отреагировали на выбор музыкальной композиции. Один из экспертов сказал, что это опасная песня. В итоге они поставили 94 балла. Лим прошел в тройку лидеров, вытеснив Пере Джэйсона.

Ксения Коробкова — «Реквием»

Свое выступление Ксения Коробкова неожиданно начала с прочтения стихотворения. Сергей Лазарев отметил, что такого в шоу еще не было. Он также заявил, что теперь главное — такая сложная песня, как «Реквием», должна совпасть с голосом конкурсантки. Надежда набрала 83 голоса и вошла в тройку лидеров.

Артур Аржаков — «Туда»

Артур Аржаков из Новосибирска выбрал для финального выступления песню «Туда» Михея и Джуманджи. Жюри совсем не поддержало участника, дав всего 56 баллов. Сергей Лазарев отметил, что в исполнении Артура появилась ненужная манерность и что эта песня не совсем подходит для финала шоу.

Анастасия Иванова — Anyone

Анастасия Иванова довела жюри до слез своим выступлением Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга — самая юная участница шоу. Ей всего 15 лет. В финале она спела песню Деми Ловато. Ее выступление покорило жюри. Она получила 99 баллов и вошла в тройку. Александр Лим покинул проект.

Кто победил в финале 7 сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»