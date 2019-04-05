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Проект для агломерации крупнейших территорий ХМАО помешает спортсменам. СХЕМА

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 08:48
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , трасса, дорога
Сургут обзаведется новым выездом. Проект будет разработан до конца годаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новая дорога от Сургута до поселка Белый Яр (Сургутский район) будет пересекать лыже-роллерную трассу. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в городской мэрии.

Уже определен подрядчик, который разработает проект улицы 4 «З» (рабочее название новой дороги). По условиям контракта, он должен закончить работы к декабрю. «Проектируемая улица 4 „З“ проходит в границах утвержденных красных линий и пересекает существующую лыже-роллерную трассу», — отметили в мэрии. Там также добавили, что потребуется реконструкция лыже-роллерной трассы в рамках отдельного проекта.

Новая дорога пройдет через лыже-роллерную трассу
Фото: администрация Сургута

Новую дорогу в Сургуте анонсировали в августе 2018 года. Необходимость в автотрассе возникла из-за чрезмерной загруженности Тюменского тракта — единственного выезда из крупнейшего города ХМАО в сторону центральной части региона. В администрации также отмечали, что проект станет одним из элементов создания агломерации Сургута и Сургутского района. Ранее «URA.RU» сообщало, что власти крупнейшего города ХМАО намерены расширить границы города, что необходимо для дальнейшего развития мегаполиса.

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