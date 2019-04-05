Новая дорога от Сургута до поселка Белый Яр (Сургутский район) будет пересекать лыже-роллерную трассу. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в городской мэрии.
Уже определен подрядчик, который разработает проект улицы 4 «З» (рабочее название новой дороги). По условиям контракта, он должен закончить работы к декабрю. «Проектируемая улица 4 „З“ проходит в границах утвержденных красных линий и пересекает существующую лыже-роллерную трассу», — отметили в мэрии. Там также добавили, что потребуется реконструкция лыже-роллерной трассы в рамках отдельного проекта.
Новую дорогу в Сургуте анонсировали в августе 2018 года. Необходимость в автотрассе возникла из-за чрезмерной загруженности Тюменского тракта — единственного выезда из крупнейшего города ХМАО в сторону центральной части региона. В администрации также отмечали, что проект станет одним из элементов создания агломерации Сургута и Сургутского района. Ранее «URA.RU» сообщало, что власти крупнейшего города ХМАО намерены расширить границы города, что необходимо для дальнейшего развития мегаполиса.