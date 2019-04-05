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Жители «курганской Рублевки» опасаются, что в районе остановится строительство

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 07:50
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Депутаты Курганской областной Думы на полях ЗАО
Владимира Архипова обвинили в нежелании брать на себя ответственностьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители пригорода Кургана Кетовского района переживают, что в районе остановится строительство социальных объектов и дорог. Год назад район уже вернул в бюджет области неосвоенные миллионы.

В редакцию «URA.RU» обратились жители села Введенского, которые заявили, что запланированное строительство новой школы в их селе отменяется из-за того, что в населенном пункте нет подходящего участка земли. Эту информацию опроверг глава района Владимир Архипов. «У нас есть три участка, которые сейчас объединяют в один», — отметил Архипов. Он уточнил, что пока в плане строительства стоит пристрой к действующей школе на 300 мест, однако пока решения о начале строительства не принято.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что проблема не в отсутствии участка, а нежелании районной администрации брать на себя ответственность за масштабные стройки. «В прошлом году район уже отказался от денег на строительство дорог, сейчас тоже всеми силами затягивают решение», — отметил собеседник агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кетовском районе в 2018 году не успели разработать проекты. Из-за этого на строительство дорог было выделено меньше на миллион рублей, на благоустройство дворов — на два миллиона рублей.

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