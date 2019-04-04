В Киеве улицу советского разведчика переименовали в честь американского сенатора

Киевские власти одобрили переименование улицы Ивана Кудри. Теперь она носит имя умершего американского сенатора Джона Маккейна, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
«На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование улицы в Печерском районе столицы. Улица Ивана Кудри будет носить имя сенатора Соединенных Штатов Америки Джона Маккейна», — приводит RNS сообщение пресс-службы.
Ранее назвать улицу Ивана Кудри в честь Маккейна предлагал президент Украины Петр Порошенко. Появилась такая идея после похорон Джона Маккейна, который при жизни активно поддерживал украинские власти.
Иван Кудря — советский разведчик, руководитель диверсионной киевской группы во время Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза. В 1942 году он был захвачен в плен и казнен солдатами Вермахта.