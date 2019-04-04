Мэр Сургута заступился за школьницу, которую выгнали из автобуса из-за отсутствия сдачи

Глава Сургута Вадим Шувалов оказался возмущен тем, что 13-летнюю девочку-инвалида высадили из автобуса, потому что у кондуктора не нашлось сдачи. Он дал поручение своим подчиненным разобраться в ситуации, о чем проинформировал подписчиков в Instagram.
«Поручаю моему заместителю Кривцову разобраться в данной ситуации. Необходимо немедленно вызвать руководство ООО „Центр“. За последние 2 недели уже второй конфликт с участием этой компании-перевозчика. Считаю, что такие ситуации абсолютно недопустимы!» — заявил мэр Сургута.
Сам инцидент произошел 1 апреля, школьницу высадили из автобуса №45, потому что у кондуктора не нашлось сдачи со 100 рублей. В итоге девочка опоздала на занятия. При этом известно, что у ребенка есть проблемы со слухом. Как рассказала корреспонденту «URA.RU» ее сестра, девочка довольно спокойно восприняла произошедшую ситуацию. «Она не хотела, чтобы я что-то делала, куда-то жаловалась, переживает, чтобы кондуктора не уволили», — поделилась девушка.
Еще один инцидент с участием работников автотранспортного предприятия «Центр» произошел в середине марта. Кондуктор рейсового автобуса №47 вместе с водителем пытались заставить подростков повторно оплатить проезд за то, что те собирались ехать дальше после прибытия на конечную остановку. Теперь оба эти инцидента станут поводом для разговора руководства компании с чиновниками администрации. Связаться с представителями ООО «Центр» на момент публикации материала корреспонденту «URA.RU» не удалось.