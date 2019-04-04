В сложных условиях оказались жильцы тюменской пятиэтажки, расположенной на улице Антонова, 6/2. Их дом разрушается, но власти не признают его аварийным. Об этом «URA.RU» депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев, накануне встретившийся с жителями дома.
«В доме постоянно по стенам течет вода, есть реальный риск замыкания проводки. Подвал затоплен, на стенах трещины и плесень. Люди живут как будто в пещерах, как при первобытном строе», — возмутился депутат. При этом дом на 67% находится в собственности муниципалитета, люди снимают там жилье по социальному найму, ежемесячно оплачивая по 4-5 тыс. рублей.
По словам Тулебаева, на решение частичное проблем дома нужно около 4 млн рублей — чтобы отремонтировать распределительные сети, но взять их некуда. Депутат намерен обратиться в мэрию с предложением, чтобы провести в доме инструментальное исследование, которое поможет признать его аварийным. Его стоимость составляет около 100 тыс. рублей, свою долю (33%) жильцы готовы собрать сами.
Согласно данным с портала «Реформа ЖКХ», 145-квартирный дом был построен в 1978 году. Капитально в нем ремонтировалась только крыша — в 2016 году. А капитальный ремонт фасада, например, планируется только в 2027 году, подвала — в 2028-м.
В администрации Тюмени «URA.RU» ответили, что в апреле 2018 года дом перешел к УК «Доверие», после чего ситуация в здании стала меняться к лучшему. «Восстановлена система отопления; откачены сточные воды из подвального помещения, подвал был очищен и осушен, проведены другие работы», — заявил замглавы города Павел Перевалов. Но существуют и факторы, мешающие содержать дом в должном состоянии — вандализм (данные переданы в УМВД) и задолженность по квартплате (около 300 тыс. рублей). В мэрии, подчеркнули, что образования трещин в стенах и выпадения кирпичей на сегодняшний день не зафиксировано.