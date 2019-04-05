В ямальском городе на парк для детей потратят 142 млн рублей

В Центральном городском парке Ноябрьска (ЯНАО) к осени 2019 года появится детский парк за 142 млн рублей. Контракт на возведение развлекательной площадки для детей был опубликован на сайте госзакупок.
Горадминистрация за указанную сумму хочет, чтобы в парке появилось несколько детских игровых комплексов, некоторые из которых будут выполнены в форме касатки и лабиринта. Также планируется установить веревочный парк с юртами, башней, сетчатым переходом и мамонтом, гигантские качели и высокий замок с горками. По условиям контракта, все конструкции должны быть новыми, не иметь внутренних, внешних повреждений и дефектов.
Аукцион по определению победителя будет проведен в электронной форме 25 апреля. Завершить строительство детского парка подрядчик должен будет до 20 сентября 2019 года. Деньги на строительство парка будут выделены из окружного и городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Ноябрьска не удалось. В горадминистрацию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.