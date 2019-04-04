Пермских детей возят на прием к врачу за 200 километров

В Кизеле на прием не попасть даже к педиатру Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В городах Кизеловского угольного бассейна (Пермский край) пациенты не могут попасть на прием к педиатру в день обращения, сообщили «URA.RU» местные жители. Из Губахи (население — 20 тысяч человек) к окулисту и гастроэнтерологу детей возят за 200 километров в Пермь, рассказала «URA.RU» координатор РОО «Многодетные Пермского края» в Губахе Татьяна Каранфулова.

Общественница говорит, что в феврале руководство местной больницы обещало исправить ситуацию, но ничего не поменялось до сих пор. «Я устроила опрос, и мамы мне отвечают, что до сих пор невозможно записаться, и им приходится ехать в Пермь», — пояснила «URA.RU» Каранфулова.

Собеседник «URA.RU» из Кизела (население — 15 тысяч человек) на условиях анонимности пояснил, что в городе возникают ситуации, когда бригада «скорой помощи» привозит пациента в больницу, а его некому принять — нет дежурного врача. В итоге больных везут в медицинские учреждения других городов края за сотни километров (расстояние между Кизелом и Пермью, например, более 230 километров).

«Врачи мне говорят, что я не была в Кизеле и Гремячинске [население — 11 тысяч человек]. Там вообще их (врачей, — прим. редакции) нет», — пояснила Татьяна Каранфулова. Например, когда был пик заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, педиатры не справлялись с нагрузкой, и многие не могли попасть на прием в день обращения.

В момент публикации на региональном портале медицинских услуг «К-Врачу» была открыта запись к двум педиатрам Кизела. Один из них — фельдшер со средне-специальным образованием, а второй — врач-педиатр, совмещающий ставку педиатра и невролога. Ближайшая запись к ним открыта на 8 апреля. Запись к врачам-офтальмологам отсутствует для жителей всех территорий Кизеловского угольного бассейна, хотя формально на портале содержится информация о трех работающих специалистах. При этом, по данным Пермьстата, только в школах Кизела обучается более 2200 детей.

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения пообещала «URA.RU» подготовить развернутый ответ к 5 апреля. Пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко на звонок корреспондента не ответила.