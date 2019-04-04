Порошенко согласился сдать анализы перед дебатами с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко принял условия своего соперника за пост главы государства, артиста Владимира Зеленского. Действующий украинский лидер сдаст анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков перед дебатами с Зеленским.
«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко [5 апреля] в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона „Олимпийский“», — приводит RNS заявление представителя штаба Порошенко Олега Медведева. Сообщается, что Зеленский сам выбрал медпункт арены в качестве места проверки на предмет употребления алкоголя и наркотиков перед дебатами.
Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве. Шоумен поставил условие, что врачи должны проверить обоих оппонентов на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Порошенко принял вызов.
По итогам первого тура президентских выборов Владимир Зеленский получил 30,24 процентов голосов и почти в два раза обошел Петра Порошенко, набравшего 15,95 процентов голосов. Оба кандидата продолжат борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля.