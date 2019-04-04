Захарова уличила главу НАТО в необразованности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед Конгрессом США, показал всему миру свою необразованность. Так считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они [политики и первые государственные лица западных стран — прим. ред.] все еще дурно образованы. Это, кстати говоря, большой миф о качестве западного образования. Мы это видим сейчас на примере Британии, да и вообще многие западные политики они отличаются абсурдными, глупыми заявлениями, которые не имеют никакой привязки к фактологии», — цитирует RT Марию Захарову.
В то же время Захарова подчеркнула, что глава Североатлантического альянса в своем докладе не стал упоминать о негуманных поступках США. Официальный представитель МИД имела в виду бомбардировки Югославии и вмешательство американцев во внутренние дела Ливии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая с докладом перед американскими конгрессменами, поставил в один ряд лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, секретаря ЦК ВКП (б) и ЦК КПСС Иосифа Сталина и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», напоминает телеканал 360. По словам главы альянса, каждого из них «нельзя было победить диалогом или словами».