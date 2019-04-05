Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках

Владимир Омелян заявил, что приедет в Москву на танке Фото: страница Владимира Омеляна в Facebook

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «обязательно» въедет в Москву с союзниками на танках. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Омелян опубликовал приглашение Союза транспортников России в столицу для обсуждения вопроса единого транспортного пространства Евразийского союза. «Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь. А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках с надписью „На Москву“» — написал министр.

Владимир Омелян неоднократно делал аналогичные высказывания. Так, например, в октябре 2018 года, как напоминает RT, он предлагал украинцам «брать автомат» и «идти воевать» за «возвращение Кубани и Москвы».