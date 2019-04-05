Глава Boeing раскрыл причину крушения самолетов 737 MAX

Boeing 737 MAX рухнули из-за сбоя в системе Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг назвал причину крушения пассажирских самолетов модели 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте корпорации.

По словам Меленберга, все подробности произошедших трагедий будут приведены государственными органами по итогам расследований.Тем не менее, по его словам, уже сейчас можно сказать, что на обоих самолетах из-за ошибочной информации «об угле атаки» включилась система улучшения характеристики маневренности (MCAS).

Чтобы не допустить повторения трагедий, сейчас эксперты корпорации при взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США и авиакомпаниями завершают разработку усовершенствованного программного обеспечения. Завершится эта работа, по его словам, должна в ближайшие недели, пишет Nation News.

Авиакатастрофа в Эфиопии, напомним, произошла 10 марта. Тогда погибли 157 человек, включая троих россиян. 29 октября 2018 года самолет этой же модели (Boeing 737 MAX) рухнул в Индонезии. Жертвами трагедии стали 189 человек.