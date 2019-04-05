Менеджер Хабиба: правосудие найдет Макгрегора

Помощник Нурмагомедова высказался о его перепалке с ирландским бойцом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Менеджер победителя чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался о конфликте своего подопечного с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Магомедов заявил, что ирландцу придется отвечать за свои слова.

«Правосудие рано или поздно его найдет», — в беседе с телеканалом 360 отметил Магомедов. Менеджер Хабиба добавил, что Макгрегор «давно перешел запретную грань». Магомедов также признал, что команда Нурмагомедова устала от постоянных оскорблений со стороны ирландца, но в суд обращаться пока не собирается.

Также Магомедов высказался по поводу возвращения Макгрегора в спорт спустя девять дней после ухода. «Мне это вообще неинтересно. Честно говорю, не хочу даже комментировать его слова», — признался менеджер Хабиба. Он напомнил, что изначально не верил ирландцу, когда тот объявил о завершении карьеры.

Ранее, напомним, Макгрегор резко высказался о жене Нурмагомедова. Ирландский боец сравнил девушку с полотенцем, потому что та на фото была в хиджабе. Подобное высказывание Макгрегора раскритиковал глава духовного собрания мусульман России, напоминает «Национальная служба новостей».