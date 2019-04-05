Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

Россияне смогут заниматься торговлей по всему миру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа компаний Alibaba решила отказаться от монополии китайских производителей на своей всемирно известной площадке AliExpress. В корпорации решили пустить на торговую площадку россиян.

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. Это значит, что российские ритейлеры, которые попадут на торговую площадку, смогут продавать свои товары для интернет-пользователей по всему миру.

Пантелеев рассказал, что специалисты уже тестируют систему допуска российских продавцов на мировой рынок. Пока что ритейлеры размещают товары на площадке Tmall, которая ориентирована на сделки внутри страны. «После регистрации при желании продавца система позволит размещать его товар на глобальном AliExpress», — пояснил Пантелеев.

Ранее миллиардер Алишер Усманов анонсировал открытие платформы AliExpress Russia — совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафона» и Mail.ru. По словам бизнесмена, платформа должна заработать уже в 2019 году.