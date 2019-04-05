КНДР заподозрили в строительстве подлодки с баллистическими ракетами

Необходимые для строительства детали заметили в порту Синпо Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Северная Корея могла начать строительство подводной лодки, вооруженной тремя или четырьмя баллистическими ракетами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, подлодка обладает водоизмещением три тысячи тонн. Детали, необходимые для ее строительства, были замечены в порту Синпо в КНДР, пишет ТАСС.

Слухи о постройке в КНДР новой субмарины с баллистическими ракетами появились еще в июле 2018 года. Тогда депутат от Корейской партии свободы Ким Хак Ён заявил, что у Южной Кореи есть информация о том, что КНДР занимается строительством подлодки на верфи Синпо на восточном побережье страны.