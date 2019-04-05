Пользователей Instagram тронуло прощание Урганта с режиссером Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий Иван Ургант оставил на своей странице в Instagram пост, в котором простился с режиссером Георгием Данелией.

«Я шагаю по Москве в которой больше нет Вас. А Вы в моем сердце. Ведь о том, что у меня оно есть я узнал посмотрев Ваши фильмы», — говорится в сообщении. Ургант отметил, что скончавшийся режиссер был честным, благородным, добрым, смешным и грустным.

Пользователей соцсети тронули посвященные Георгию Данелии слова ведущего. «Более трогательного посвящения я сегодня не прочла нигде», — восхитилась diana_emilie_elisabeth. «Ваня, замечательно написал! Очень трогательно, как и его фильмы…», — прокомментировала marinaraissa. «Никогда не ставлю лайки постам, связанным со смертью людей — рука не поднимается. А сейчас прочитала — и слезы с улыбкой. Иван, как точно, как красиво! Спасибо! Вы выразили мои чувства к Мастеру словами», — поблагодарила katelazarevich.

Советский и российский режиссер, народный артист Георгий Данелия умер от остановки сердца в возрасте 88 лет. В феврале его увезли в больницу с воспалением легких. Позже режиссера ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание, сообщает «Национальное агенство новостей». В марте Данелию вывели из комы, его состояние улучшилось, но о выписке речи тогда не шло. Режиссер известен по фильмам «Кин-дза-дза», «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Тридцать три» и «Афоня».