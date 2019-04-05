Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 10:36
Размер текста
-
17
+
Рубль на Дне открытых дверей Банка России. Екатеринбург, рубль
Причиной стали санкционные рискиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».

Среди основных рисков называются возможное введение новых антироссийских санкций, падение нефтяных цен и рост закредитованности населения. Это уже второе изменение прогноза в этом году — в январе Всемирный Банк снизил свои ожидания на три десятый процента.

Инфляция в России в этом году, по мнению международных экономистов, составит 5,2%, учитывая повышение НДС и снижение курса рубля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал развитие бизнеса в стране лучшим ответом на западные санкции. Глава государства уточнил, что создание соответствующих условий — это «общенациональная, государственная задача».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...