Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году. Причинами стали еще не введенные санкции и снижение мировых цен на нефть, сообщается в опубликованном банком «Экономическом бюллетене по региону Европы и Центральной Азии».
Среди основных рисков называются возможное введение новых антироссийских санкций, падение нефтяных цен и рост закредитованности населения. Это уже второе изменение прогноза в этом году — в январе Всемирный Банк снизил свои ожидания на три десятый процента.
Инфляция в России в этом году, по мнению международных экономистов, составит 5,2%, учитывая повышение НДС и снижение курса рубля.
Ранее президент России Владимир Путин назвал развитие бизнеса в стране лучшим ответом на западные санкции. Глава государства уточнил, что создание соответствующих условий — это «общенациональная, государственная задача».