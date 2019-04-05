Минздрав будет наказывать за призывы к отказу от прививок

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 10:40
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В СМИ и интернете появляется много информации, призывающей отказаться от прививокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав России готовит пакет законопроектов, которые поставят вне закона призывы к отказу от прививок. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, поинтересовавшегося ситуацией с иммунопрофилактикой и отказами населения от прививок.

«Кроме того, ответственность за нарушение запрета <…> будет предусмотрена проектом федерального закона „О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях“ в части установления ответственности за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации», — приводит слова Яковлевой ТАСС.

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Замглавы Минздрава объяснила, что сейчас через СМИ, интернет и религиозные секты распространяется много информации, подрывающей доверие россиян к вакцинации и призывающей их отказываться от прививок. При этом в основном распространяемые сведения оказываются ложными. По словам Яковлевой, именно из-за антипропаганды вакцинации мероприятия по иммунопрофилактике эффективны не в полной мере.

Ранее Леонид Огуль рассказал, что 11 апреля комитет Госдумы по охране здоровья проведет круглый стол на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий». Он отметил, что по итогам дискуссии могут быть предложены поправки в законодательство.

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