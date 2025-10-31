В Москве арестовали общественного деятеля Рудницкую из-за торговли детьми

Суд вынес решение о мере пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд в Москве отправил в СИЗО общественного деятеля Ирину Рудницкую. Ее обвиняют в торговле детьми. Об этом говорится в судебных документах.

«Избрать меру пресечения содержание под стражей в отношении обвиняемой Рудницкой», — передает ТАСС со ссылкой на материалы суда. В СИЗО общественница будет находиться до 22 ноября 2025 года.