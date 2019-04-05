Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в мастер-классе по лыжной подготовке к Югорскому лыжному марафона, который пройдет 6 апреля. Прямая трансляция с этого события была организована в аккаунте главы региона в Instagram.
«Покажем всем, что лыжи — это здорово, это — класс и каждый может справиться», — заявила на линии старта Наталья Комарова. Губернатору дали несколько советов, как более комфортно себя чувствовать во время ходьбы на лыжах, а затем она в сопровождении делегации из спортсменов и чиновников сделала тренировочный круг по трассе. «Кстати, мы сошлись во мнении, что Ханты-Мансийск — это лыжи. Лыжи — Ханты-Мансийск. Надо городским властям использовать этот образ в градостроительстве?», — поинтересовалась мнением у подписчиков Наталья Комарова
Югорский лыжный марафон входит в программу Russialoppet. Это серия всероссийских марафонов, проходящих в разных регионах страны. Участие в стартах могут принимать лыжники любого уровня — от начинающих до опытных марафонцев и профессионалов. В Ханты-Мансийске забеги пройдут на 5, 25 и 50 километров. Ожидается, что в них примут участие порядка двух тысяч человек.