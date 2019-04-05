Американские любители здорового образа жизни подсели на огуречный рассол. Боксеры, бегуны-марафонцы и фитнес-тренеры готовы платить по 15 долларов за стакан соленой жидкости.
«Растет спрос только на рассол», — рассказал таблоиду The New York Post Майк Чу, менеджер магазина с соленьями. Он добавил, что ценители напитка могут даже заранее заказать в магазине рассол. Стакан этой жидкости в США стоит от 3 до 15 долларов, а самые ярые любители напитка платят по 45 долларов за ведро.
«Я считаю, что это действительно помогает в восстановлении водно-солевого баланса», — рассказал изданию профессиональный боксер, боец MMA Джейсон Маркланд. Он признался, что всегда пьет рассол после тренировок и посоветовал делать так же тем, у кого во время напряженной работы случаются судороги.
Врач Теодор Стрэндж, который принял участие в 25 марафонах, также оценил целебные свойства русского напитка. «В маринованном соке содержится много натрия и калия, что помогает нормализовать дисбаланс, который возникает когда мышцы перенапряжены или обезвожены», — отметил врач.