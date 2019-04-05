Обстоятельства инцидента сейчас выясняет полиция Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В соцсетях Сургута пользователи активно обсуждают видео, на котором подросток издевается на детской площадке над маленькой девочкой. Запись опубликована в паблике «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

Игорь Кесслер, выложивший видео, так описывает ситуацию: «Видно, что великовозрастному парню в лом следить за младшей сестрой и он чуть ли не издевается над ней. Девочка была в одежде, с которой чуть ли не бежала вода, как будто ее до этого купали в луже. Как сообщил очевидец, второй (друг парня на видео) тыкал в ребенка пневматическим пистолетом».

Большинство пользователей пришло в ужас от увиденного. «Маленького ребенка бьют среди дня, а все проходят мимо», — возмущается Наталья Белая. «Надо было полицию вызвать, чтобы с родителями поговорили, как следует», — считает Гулюса Масягутова. Впрочем, нашлась среди комментаторов девушка, которая живет в соседнем доме и считает, что все не так ужасно, как показано на видео. «Такое обращение, конечно, не норма и родителям стоит провести беседу. Но вроде парень не обижает сестру, постоянно на руках таскает и играет с ней. Всегда с соседями здоровается и спрашивает, как дела» — написала Светлана Курилова. Впрочем, так или иначе, опубликованное видео заинтересовало правоохранительные органы. Полиция Сургута решила провести проверку.

https://vk.com/video-25280329_456242874

ВИДЕО: паблик «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» во «ВКонтакте»