04 апреля 2019

Грудного ребенка подбросили в поликлинику Екатеринбурга. Среди пеленок найдена записка

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 12:04
Размер текста
-
17
+
Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Подкидыша поместили в стационар больницыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грудную девочку подбросила в екатеринбургскую детскую поликлинику № 1 горбольницы №8 неизвестная женщина. Среди вещей ребенка нашли записку матери.

Выяснилось, 4 апреля после пяти часов вечера в поликлинику пришла женщина неславянской внешности 20-25 лет на вид. «На руках женщины находился маленький ребенок, завернутый в плед. Вместе с ней был еще мальчик на вид 4-5 лет. Через некоторое время женщина положила младенца на сиденье для посетителей, со вторым ребенком ушла», — сообщила «URA.RU» Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Медики осмотрели подкидыша. Это оказалась девочка, каких-то внешних патологий у нее не нашли. Среди вещей оказалась записка, в которой мама девочки написала возраст ребенка (три месяца) и ее имя. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев, чтобы найти женщину. Временно девочку поместили в больницу № 8.

Располагающих информацией о происшествии с ребенком просят звонить в ОП № 12 по телефону 356-42-12 или 02.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...