Грудную девочку подбросила в екатеринбургскую детскую поликлинику № 1 горбольницы №8 неизвестная женщина. Среди вещей ребенка нашли записку матери.
Выяснилось, 4 апреля после пяти часов вечера в поликлинику пришла женщина неславянской внешности 20-25 лет на вид. «На руках женщины находился маленький ребенок, завернутый в плед. Вместе с ней был еще мальчик на вид 4-5 лет. Через некоторое время женщина положила младенца на сиденье для посетителей, со вторым ребенком ушла», — сообщила «URA.RU» Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.
Медики осмотрели подкидыша. Это оказалась девочка, каких-то внешних патологий у нее не нашли. Среди вещей оказалась записка, в которой мама девочки написала возраст ребенка (три месяца) и ее имя. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев, чтобы найти женщину. Временно девочку поместили в больницу № 8.
Располагающих информацией о происшествии с ребенком просят звонить в ОП № 12 по телефону 356-42-12 или 02.