На Урале суд оправдал женщину-врача, которую СК считает виновной в гибели младенца

Суд не нашел связи между ее действиями и смертью ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд города Нижние Серги оправдал врача Светлану Захарову, которую следователи СК считают виновной в гибели младенца. Об этом «URA.RU» сообщили в суде: сегодня, 5 апреля судья Светлана Садриханова огласила оправдательный приговор. «Это ужасно, мы в шоке! — прокомментировала «URA.RU» судебное решение Наталья, бабушка погибшего ребенка.

Заведующую педиатрическим отделением нижнесергинской больницы Светлану Захарову обвиняли по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В июне 2016 в больницу с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» поступила пятимесячная девочка, через несколько часов она умерла. Следователи считают, что в этом виновна врач Захарова.

Родные считают, что малышка росла крепкой и здоровой Скриншот: с сайта atntv.ru

У родственников девочки — масса претензий в адрес педиатра: она направила маму с ребенком, который «таял на глазах», не в реанимацию, а в обычную палату, а в 9 утра уехала к себе домой на огород и лишь в 15 часов вернулась в больницу (за ней даже пришлось отправлять реанимобиль — эта информация подтверждена показаниями, имеющимися в деле). Затем ребенка все-таки направили в реанимацию, но, по словам реаниматолога, было уже поздно. Бригаду коллег из областной детской больницы вызвали, когда ребенок был уже мертв.

Однако суд все же посчитал врача Захарову невиновной. «Суд не усмотрел взаимосвязи между ее действиями и смертью ребенка: дежурила не она, все, что надо было делать, врачи делали, — заявил „URA.RU“ адвокат врача. — Смерть в течение суток — это молниеносная смерть, ее невозможно предотвратить». По словам адвоката, причиной гибели девочки стала обширная вирусно-бактериальная инфекция (осложнившаяся отеком мозга), которая была в организме ребенка уже давно, но протекала незаметно (почти без клинических проявлений).

Также защитник уверяет, что врачи, в том числе Захарова, сделали все возможное. «Даже когда ребенок скончался, когда мозг уже умер, у них не поднималась отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких», — говорит адвокат врача. По словам родственников, погибшей малышки, они не согласны с приговором. «Мы обязательно будем обжаловать это решение суда», — заявила «URA.RU» бабушка погибшего ребенка.