04 апреля 2019

На Урале суд оправдал женщину-врача, которую СК считает виновной в гибели младенца

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 13:34
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Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
Суд не нашел связи между ее действиями и смертью ребенкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд города Нижние Серги оправдал врача Светлану Захарову, которую следователи СК считают виновной в гибели младенца. Об этом «URA.RU» сообщили в суде: сегодня, 5 апреля судья Светлана Садриханова огласила оправдательный приговор. «Это ужасно, мы в шоке! — прокомментировала «URA.RU» судебное решение Наталья, бабушка погибшего ребенка.

Заведующую педиатрическим отделением нижнесергинской больницы Светлану Захарову обвиняли по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В июне 2016 в больницу с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» поступила пятимесячная девочка, через несколько часов она умерла. Следователи считают, что в этом виновна врач Захарова.

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Скриншот: с сайта atntv.ru

У родственников девочки — масса претензий в адрес педиатра: она направила маму с ребенком, который «таял на глазах», не в реанимацию, а в обычную палату, а в 9 утра уехала к себе домой на огород и лишь в 15 часов вернулась в больницу (за ней даже пришлось отправлять реанимобиль — эта информация подтверждена показаниями, имеющимися в деле). Затем ребенка все-таки направили в реанимацию, но, по словам реаниматолога, было уже поздно. Бригаду коллег из областной детской больницы вызвали, когда ребенок был уже мертв.

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Однако суд все же посчитал врача Захарову невиновной. «Суд не усмотрел взаимосвязи между ее действиями и смертью ребенка: дежурила не она, все, что надо было делать, врачи делали, — заявил „URA.RU“ адвокат врача. — Смерть в течение суток — это молниеносная смерть, ее невозможно предотвратить». По словам адвоката, причиной гибели девочки стала обширная вирусно-бактериальная инфекция (осложнившаяся отеком мозга), которая была в организме ребенка уже давно, но протекала незаметно (почти без клинических проявлений).

Также защитник уверяет, что врачи, в том числе Захарова, сделали все возможное. «Даже когда ребенок скончался, когда мозг уже умер, у них не поднималась отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких», — говорит адвокат врача. По словам родственников, погибшей малышки, они не согласны с приговором. «Мы обязательно будем обжаловать это решение суда», — заявила «URA.RU» бабушка погибшего ребенка.

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