Ребенка, пострадавшего в аварии на пешеходном переходе в Тарко-Сале (ЯНАО), планируют отправить санавиацией в Новый Уренгой. Сейчас пострадавший мальчик находится в коме. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максим Собянин.
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 4 апреля в районе пешеходного перехода через проезжую часть улицы Геологов. Собянин уточнил, что мальчик во время движения вырвался из рук матери и побежал. Водитель не успел среагировать и совершил наезд. «С утра была информация о том, что мальчика планируют отправить санавиацией в Новый Уренгой. Он находится в тяжелом состоянии», — пояснил специалист.
После инцидента в сети появились кадры с камеры видеорегистратора. На них заметно, как машина после поворота добавляет скорость. В итоге машина сбивает ребенка. Водитель автомобиля, который ехал позади помогает семье пострадавшего сесть в машину и пытается помочь им.