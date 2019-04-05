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На Ямале ребенка сбили на пешеходном переходе. Его санавиацией отправят в Новый Уренгой. ВИДЕО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 12:49
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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, вертолет, санавиация
Ребенка в коме перевезут санавиациейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ребенка, пострадавшего в аварии на пешеходном переходе в Тарко-Сале (ЯНАО), планируют отправить санавиацией в Новый Уренгой. Сейчас пострадавший мальчик находится в коме. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максим Собянин.

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 4 апреля в районе пешеходного перехода через проезжую часть улицы Геологов. Собянин уточнил, что мальчик во время движения вырвался из рук матери и побежал. Водитель не успел среагировать и совершил наезд. «С утра была информация о том, что мальчика планируют отправить санавиацией в Новый Уренгой. Он находится в тяжелом состоянии», — пояснил специалист.

После инцидента в сети появились кадры с камеры видеорегистратора. На них заметно, как машина после поворота добавляет скорость. В итоге машина сбивает ребенка. Водитель автомобиля, который ехал позади помогает семье пострадавшего сесть в машину и пытается помочь им.

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