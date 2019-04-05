Новый ракетный комплекс «Тор-М2» показал себя в реальном бою

Ракетный комплекс «Тор-М2» прошел испытания в реальном бою и полностью подтвердил свои характеристики. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол», который входит в концерн «Алмаз-Антей», Фанил Зиятдинов.
«ЗРК „Тор-М2“ полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», — приводит его слова RT. Отмечается, что по совокупности боевых характеристик зенитные ракетные комплексы «Тор» не имеют себе равных, и об этом знают специалисты как в России, так и за рубежом.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на данный момент «Тор-М2» является единственным комплексом в мире, который может стрелять во время движения. Основная задача комплекса — защита войск первого эшелона и техники от ударов с воздуха. По словам конструктора Виктора Елецкого, разработавшего ракету 9М338 для зенитного ракетного комплекса, дальность ракеты позволяет прикрывать войска по фронту 20 км. «В этом секторе мы сбиваем все, что шевелится», — заявил конструктор.