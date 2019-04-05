Амурская больница собирается судиться из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С

Региональный минздрав заявил, что в больнице выявлены лишь отдельные случаи заболевания Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Амурская областная детская клиническая больница (АОДКБ) намерена подать в суд на газету «Коммерсант», которая опубликовала материал о массовом заражении пациентов медучреждения гепатитом С, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В материале издание ссылается на экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, согласно которому источником заражения онкобольных детей стал мальчик, который лечился в больнице 10 лет назад. По данным «Коммерсанта», гепатитом заражено 150 детей. Они якобы могли заразиться из-за «использования нестерильных медицинских инструментов» и расходных материалов.

Амурские власти опровергают массовое заражение онкобольных детей гепатитом С. В региональном минздраве заявили, что в данной больнице выявлены лишь отдельные случаи заболевания, передает телеканал 360. Также в ведомстве порекомендовали СМИ «при работе над чувствительными для общества темами здравоохранения ссылаться на достоверные и официальные источники».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей. Штраф за распространение недостоверной информации начинается от 30 тысяч рублей для граждан и составляет до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если фейковая новость приведет к сбою функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорта или социальной инфраструктуры, сумма штрафа возрастает до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей — для компаний. В случае, если ложная информация привела к гибели человека или массовым нарушениям общественного порядка, штраф составит от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.