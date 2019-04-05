Скандальную компанию, принадлежащую зауральским властям, уличили в миллионных долгах по зарплате

«Курорты Зауралья» не в первый раз привлекают внимание прокуратуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Долги по зарплате перед работниками АО «Курорты Зауралья», учредителем которого является правительство Курганской области, превысили четыре миллиона рублей. Сотни сотрудников не могут дождаться денег за февраль, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что 442 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2019 года в размере 4,2 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Кроме того, руководство организации не предоставило в органы государственной статистики сведения о данной задолженности.

Директору «Курортов Зауралья» вынесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений. За непредоставление статистических данных возбуждено административное дело по ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ.

«Курорты Зауралья» управляют известными в регионе санаториями «Озеро Медвежье», «Сосновая роща» и «Лесники». Долги по зарплате здесь копятся уже не в первый раз. Так, в августе 2018 года прокуратура сообщала, что 87 работников не могли дождаться положенных им денег. На невыплаты зарплаты работники жаловались и раньше. В конце прошлого года уголовное дело в отношении бывшего директора «Курортов Зауралья», обвиняемого в сокрытии крупных сумм от налоговой службы, передали в суд. Его приговорили к штрафу 20 тыс. рублей с учетом того, что задолженность была погашена. В настоящее время суд рассматривает дело в отношении бывшего главбуха госпредприятия — ее обвиняют в присвоении 1,3 млн рублей.