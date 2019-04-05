Более половины российских онлайн-банков плохо защищены от мошенников

Более половины российских онлайн-банков не могут гарантировать своим клиентам безопасность и защищенность средств. Это значит, что мошенники могут получить доступ к банковской тайне клиента, узнать данные карт и похитить деньги.
«Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Positive Technologies. Анализ работы десятков онлайн-банков и мобильных приложений дистанционного обслуживания показал, что 61% из них обладают «низким или крайне низким» уровнем защиты. При этом 54% банковских онлайн-сервисов имеют погрешности, позволяющие злоумышленникам заполучить деньги клиентов.
Полностью защитить всю информацию о человеке и его активах не смог ни один онлайн-банк. В частности, мошенники могут узнать номера счетов и карт клиентов, посмотреть и отредактировать шаблоны переводов, изменить настройки автоплатежей. А пользуясь погрешностями в логике работы мобильных приложений, злоумышленники могут обойти двухфакторную аутентификацию — систему, при которой клиенту отправляется смс с кодом, с помощью которого можно подтвердить ту или иную операцию.
Специалисты отмечают, что похитить деньги с карт можно и с помощью обычного телефонного звонка. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, выманивают у жертв данные банковских карт, после чего снимают с них деньги через различные организации.