Артюхов впервые рассказал, зачем нужны сокращения муниципальных чиновников

Дмитрий Артюхов рассказал о предстоящей муниципальной реформе Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов впервые ответил на вопросы журналистов о муниципальной реформе, которая уже стартовала на сельских территориях Ямала. Глава региона отметил, что штат чиновников сильно раздут, и основная задача проходящей реформы — это сокращение численности и расходов, и повышение управляемости местной власти.

«Райцентр любого района составляет более половины жителей всего района. Глава района принимает почти все важные решения. Глава селения — это уже наши придумали. И это порождает коррупцию. У нас нет задачи увольнять людей. Будем действовать аккуратно. Главное, чтобы росла управляемость на территории. Программа расписана поэтапно до 2022 года», — ответил Дмитрий Артюхов на вопрос «URA.RU» во время встречи с журналистами.

Губернатор отметил, что хороших специалистов сокращать не планируют. Часть чиновников из ликвидируемых администраций перейдет на работу в райцентр. «Тот же глава поселения может стать заместителем главы района по административно-хозяйственным вопросам поселка. И это будет понятнее и эффективнее, чем действующая система», — рассказал губернатор.

Он также добавил, что в соответствии с законом в районах будет изменена система выбора глав. После окончания реформы будут отменены прямые выборы, и человека на должность главы администрации района будут назначать.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что всем главам муниципалитетов была поставлена задача оптимизировать расходы и рабочие процессы. Оптимальный выход нашли в концентрации полномочий в райцентрах и роспуске сельских администраций. Реформа проходит в спокойном режиме везде, кроме поселка Тазовский, где местные власти выступили против этих изменений и массовых сокращений сотрудников.