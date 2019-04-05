В Пермском крае без зарплаты остались 54 человека Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отношении трех жителей Пермского края возбуждены уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы, сообщили «URA.RU» в региональном управлении следственного комитета. Свободы на один год могут лишиться предприниматель из Перми и два фермера из Большесосновского района.

В Перми предприниматель не выплачивала заработную плату четырем сотрудникам с сентября 2018 года по февраль 2019 года (суммарно около 96 тысяч рублей). В Большесосновском районе один руководитель сельскохозяйственного предприятия задолжал 16 работникам почти 700 тысяч рублей (с ноября 2018 года по март 2019 года). Другой подозреваемый, председатель фермерского хозяйства, не платил пять месяцев 34 сотрудникам и оказался должен почти полтора миллиона рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ — «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Отметим, 1 апреля прокурор Перми заявил «URA.RU», что решение проблемы с задержками заработной платы станет одной из его ключевых задач на новом посту. Увеличившееся число уголовных дел по данным фактам косвенно подтверждает статистика Пермского краевого суда по количеству кассационных жалоб. В 2016 году была рассмотрена только одна такая жалоба, в 2017 — четыре, в 2018 — пять, а в этом году уже две.