Новый прокурор Перми рассказал «URA.RU», за кем будет повышенный надзор

Новый прокурор Перми Виталий Дымолазов рассказал, что ставит перед собой в первую очередь задачи по решению проблем с невыплатами заработной платы, «обманутых дольщиков» и расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом он заявил в беседе с «URA.RU».
Отдельно глава надзорного ведомства Перми отметил проблему благоустройства города. В частности, Виталий Дымолазов напомнил о ситуации с гололедом, которая сложилась в Перми несколько недель назад. Тогда, чтобы активизировать работу коммунальных служб, прокуратура направила предписание в адрес администрации Перми.
Кроме того, прокурор Перми выделил проблемы в системе здравоохранения. «Мы провели на прошлой неделе горячую линию. Только в прокуратуру города мы получили 13 звонков. Еще и прокуратуры районов проводили такую же линию. Конкретные звонки, по конкретным проблемам. И этой тематикой мы будем заниматься», — пояснил Виталий Дымолазов.
На прошлой неделе «URA.RU» сообщало, что Виталий Дымолазов назначен прокурором Перми 25 марта. Он сменил на этом посту Андрея Назарова. Ранее Дымолазов занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пермского края.