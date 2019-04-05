Курьер пытался забрать из тайника почти полкилограмма наркотиков Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Почти десять килограммов синтетических наркотиков перехватили сотрудники УФСБ по Челябинской области, разгромив межрегиональную преступную группу. Последним на завершающем этапе операции задержали курьера с крупной партией зелья, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

«При попытке извлечь 450 граммов наркотиков из тайника 4 апреля в Магнитогорске был задержан житель Башкирии. Он выполнял в группе роль курьера и сбывал вещества в Челябинской области. Всего в рамках оперативных мероприятий изъято более 9 кг наркотиков», — рассказали агентству в пресс-центре УФСБ. До этого были перехвачено еще несколько партий — весом от 0,5 до семи килограммов.

Всего задержано семь человек. Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом УФСБ России по Челябинской области.

С начала года челябинские контрразведчики перехватили более 30 кг наркотиков, в том числе 9 кг героина и 1 кг карфентонила. Этот новейший наркотик, известный также как «белый китаец», смертельно опасен для человека даже в ничтожно малой дозе.